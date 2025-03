Gamberorosso.it - Sentirsi a casa in un ristorante di Milano. Cosa ci ha convinti di Frangente tra fuori menu e contorni da non perdere

Consideriamolo un bene rifugio, quela via Panfilo Castaldi che da qualche anno èe bottega di Federico Sisti. Non che abiti qui, s'intende, ma l'atmosfera e l'affettuosa accoglienza che sa costruire rendonouno dei quei posti che presto diventano familiari. Che hanno quel qualin più che ti fa sentire a, e fa da richiamo quando cerchi riparo nelle serate di stanchezza e soliutudine come spesso capita a chi viaggia tanto. Mettici poi che non è troppo distante dalla Stazione Centrale, quel tanto che basta per essere in traiettoria una volta scesi dal treno, e che lui ti accoglie con un po' di pane e due fette di salame, e il quadro è completo.Il bancone è lì ad accoglierti, e con lui anche Sisti, cappellino d'ordinanza, sorriso aperto e cordialità a mucchi.