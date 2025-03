Iltempo.it - "Sempio ha parlato con Chiara?". La criminologa Vagli e il giallo delle telefonate

Potrebbero essere giorni decisivi per il caso diPoggi e il delitto di Garlasco. O forse no. Sentendo infatti il parere dellae analisti comportamentale, Anna, l'esame del DNA di Andrea– qualora fosse dimostrato sia il suo quello ritrovato sotto le unghie della vittima – potrebbe non essere sufficiente per stabilire la verità sull'omicidio della giovane di Vigevano. “Il DNA è come il codice fiscale, ognuno ha il suo, è il nostro marchio di fabbrica. Ma può bastare veramente il DNA eventualmente sotto le unghie di Andreaper identificarlo come l'assassino diPoggi?”: se lo chiede l'esperta in una sua video intervista al Quotidiano Nazionale e, nonostante l'estrema importanzatracce genetiche – da sole – non potrebbero bastare ai fini processuali.