Sport.quotidiano.net - Sella formato trasferta. Sbanca Avellino in volata

Leggi su Sport.quotidiano.net

basket 78cento 79 BASKET: Bortolin 14, Mussini 13, Lewis 22, Nikolic 6, Maglietti, Earlington 6, Sabatino, Verazzo, Jurkatamm 17, Codeluppi ne, Perfigli ne. All. CrottiCENTO: Davis 19, Nobile 5, Sperduto 11, Devoe 16, Benvenuti 11, Tanfoglio 3, Graziani 3, Moretti, Berdini 3, Alessandrini 8. All. Di Paoloantonio Arbitri: Wasserman, Boscolo e Bonotto Note: parziali 25-15, 42-42, 58-66. Tiri liberi9/11, Cento 9/13. Una partita di grande sofferenza, ma anche una vittoria pesante per Cento che torna dacon due punti in più in classifica, confermandosi in questa fase squadra da. Centesi privi di capitan Delfino, ma che ritrovano Sperduto, sono però i campani che iniziano con il piede giusto la partita, Cento sembra un po’ frastornata dallo sprint della squadra di Crotti, che con Earlington e Lewis firma il 7-2 iniziale.