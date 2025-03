Formiche.net - Segnali di pace in Ucraina. I pilastri della trattativa secondo l’amb. Castellaneta

Dopo l’incredibile scontro di due settimane fa andato in scena alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo vice JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sembrava che la guerra infosse avviata verso un crinale molto preoccupante. Ora, invece, dopo i colloqui che si sono tenuti a Gedda e le prime aperture mostrate dalla Russia, sembra che ci siano i presupposti per una conclusione delle ostilità tra Kyiv e Mosca.Per analizzare la situazione attuale, innanzitutto occorre guardare in faccia la realtà: dal punto di vista strettamente militare e delle forze sul campo, la Russia ha sostanzialmente avuto la meglio. Idealmente, avremmo tutti preferito che l’esercito ucraino fosse riuscito a riconquistare i territori sottratti dall’esercito di Mosca, ma le forze in campo erano impari e solo gli aiuti occidentali hanno impedito probabilmente che la Russia riuscisse a giungere fino a Kyiv rendendo l’uno Stato fantoccio.