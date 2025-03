Ilfattoquotidiano.it - “Se sono solo un uomo troppo magro e debole, solo in un appartamento, con il cancro, chi sono?”: il video della star di Dawson’s Creek James Van Der Beek commuove

“Cosa mi ha insegnato il“: cosìVan Derha intitolato uncondiviso sui social nel giorno del suo 48esimo compleanno. L’ex protagonista dell’amata serieaffronta un tumore al colon al terzo stadio, diagnosticato nel 2023. E in prima battuta, ha voluto invitare tutti alla prevenzione (lui ha scoperto la malattia durante una colonscopia di controllo).Il 2024, per Van Derè stato “l’anno più difficilevita” ma “trovarmi faccia faccia con la morte mi ha fatto capire molte cose“: “Quando ero più giovane, mi definivo come attore, ma non è mai stato così appagante. Poidiventato marito ed è stato molto meglio e poi padre, ed è stato l’apice”.ha poi spiegato di aver dovuto passare un periodo lontanto dalla sua famiglia, dain un, per seguire un percorso di cura: “Tutte quelle definizioni che per me erano così importanti mistate tolte.