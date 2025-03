Sport.quotidiano.net - Se blocchi Hands il blitz è possibile. In panchina è sfida tra coach greci

Cercasi disperatamente energie, fisiche e mentali. Ecco gli ingredienti che oggi – a partire dalle 16,45 con diretta anche su Eurosport 1 – serviranno alla Pallacanestro Reggiana per espugnare Masnago. I biancorossi, reduci dalle sconfitte con Trapani e Tenerife, si apprestano a giocare la quinta partita in quindici giorni. Un tour de force che ha ovviamente bruciato tante risorse e che non si placherà, perché già martedì sera Vitali e compagni saranno di nuovo in pista, sempre in trasferta, sul campo di Manresa. Una situazione che costringerà la Unahotels ad imbarcarsi per la Spagna subito dopo la gara di oggi, senza poter fare ritorno in città. Ecco quindi che il problema più grande sarà riuscire a trovare le forze al cospetto di una Varese che vivrà il match di oggi come una ‘finalissima’ che può allontanare lo spettro della zona retrocessione, oggi distante appena due punti.