Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse per l’allerta. Le famiglie si dividono: "Giusto". "No, eccessivo"

di Mariateresa Mastromarino "Prevenire è meglio che curare", ma al tempo stesso "prendere decisioni estreme crea solo allarmismo". Sono divisi in due fazioni i genitori bolognesi e dell’hinterland che, conrossa, hanno visto lechiudere i battenti in ben 25 comuni della provincia nella giornata di venerdì. Una decisione che ha scatenato diverse polemiche e anche il lancio di una raccolta firme, con promotrici due mamme contrarie alla misura messa in campo dall’amministrazione. E anche ieri, con la maggior parte degli istituti chiusi come di consuetudine per la pausa del fine settimana, la posizione dellevaria e crea uno spartiacque tra chi è a favore all’ordinanza e chi, invece, è totalmente contrario. "Credo sia stata una misura corretta per tutelare la città nel suo complesso – inizia Gianluca Nanni –.