Scuole al Girone. L'ipotesi trasferimento non convince

Non erano convinti prima e adesso, con la pubblicazione del Peba, lo sono ancora di meno. E così, il comitato cittadino Compiobbi-Ellera, che da tempo si interroga sulle esigenze dalle frazioni della valle dell’Arno, torna a ribadire la propria contrarietà alla decisione di spostare la scuola secondaria di primo grado a. "Siamo stati trattati da eretici nelle assemblee e sui social perché lamentavamo l’inadeguatezza del plesso scolastico prescelto. Adesso - sottolinea Maurizio Landi (nella foto), portavoce del Comitato - a darci ragione ci sono i dati riportati nel Peba, il Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche fatto dal Comune stesso. Per ora limitiamoci all’analisi delle- prosegue Landi - L’edificio delle attuali medie, ancora in attesa di lavori, ottiene ottimi punteggi di accessibilità con rilievi solo sulla strada esterna e sui marciapiedi.