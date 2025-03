Spazionapoli.it - Scoppia la polemica su Venezia-Napoli: quello che è successo ha dell’assurdo

Un retroscena legato alla sfida di quest’oggi tra ile il, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, fa discutere: il dato è veramente assurdo.C’è l’amaro in bocca, in casa, per la mancata vittoria degli azzurri in casa del. Gli uomini di Antonio Conte non sono riusciti ad andare oltre uno scialbo 0-0, con i partenopei che sono stati davvero sfortunati e che non sono riusciti a imporsi in un campo,dello stadio Penzo, che si è rivelato ostico. Il, dunque, continua la sua striscia negativa nei lunch match, vera e propria maledizione che sembra aver colpito la squadra azzurra.I partenopei non possono sentirsi sconfitti per quanto concerne il discorso Scudetto, che coinvolge anche Inter e Atalanta, ma è chiaro che certi stop possono pesare nell’economia di una lotta, quella per il vertice della classifica di Serie A, che è destinata a continuare fino all’ultima giornata dell’annata in corso.