Scontro tra due auto a Soliera, muore un 71enne

Modena, 16 marzo 2025 – Giuliano Ghiselli, undi, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto sabato intorno alle 19 e 30 proprio anella zona artigianale, tra via Primo Maggio e via Verdi. L’sulla quale viaggiava l’uomo si è scontrata contro un’altra vettura con all’interno due persone. Portato all’ospedale di Baggiovara, l’uomo è deceduto all’interno del nosocomio. Non si esclude che alla base dell’incidente possa anche esserci un malore, la dinamica resta al vaglio della polizia locale.