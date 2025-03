Ilfattoquotidiano.it - Scomparsa Chiara Dalto di 27 anni a Nervesa della Battaglia (Treviso): ricerche in corso

, una donna fragile di 27, risultada sabato pomeriggio, quando si è allontanata volontariamente a piedi dalla sua casa di, in provincia di. La 27enne è seguita dal Centro di salute mentale di Piove di Sacco (Padova), ha una disabilità e si era già allontanata da casa duefa. Negli ultimi giorni era in stato di agitazione, secondo la denuncia presentata dal padre ai carabinieri.La Prefettura diha subito attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse, diramando l’avviso alle forze dell’ordine di tutta la provincia con una sommaria descrizione:è alta 1 metro e 65, corporatura normale, capelli colore biondo scuri, occhi castani, carnagione. Potrebbe ancora essere vestita con con un giubbotto nero, pantaloni viola fucsia, scarpe da ginnastica bianche con inserti neri rosa e indossa un paio di occhiali da vista.