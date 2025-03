Sci di fondo 10 km Oslo | dominio norvegese con Amundsen Ilar vince al femminile Bene gli azzurri

Leggi su Sportface.it

Norvegia nella 10 km maschile in tecnica libera con partenza a intervalli di, appuntamento che chiude la terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci di. Sulla collina di Holmenkollen il successo è andato ad Harald Østberg, che ha fatto segnare il miglior tempo grazie ad una grande parte finale, fermando il cronometro in 22.06.4; alle sue spalle a 5.2 secondi c’è il connazionale Einar Hedegart, ex biatleta al primo podio di carriera. Completa il podio tuttosua maestà Johannes Høsflot Klaebo, staccato di 12.8 secondi. Quello dei padroni di casa è un assolo, perché anche la quarta posizione ècon Iven Tildheim Andersen e Andreas Fjorden Ree appaiati a 19.7. È lo svedese William Poromaa ad interrompere ilin sesta piazza, seguito da Hugo Lapalus e da altri due norge come il vincitore di ieri Martin Løwstrøm Nyenget e Pål Golberg.