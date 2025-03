Oasport.it - Sci alpino, Stefano Gross annuncia il ritiro: “Mi aspettavo un trattamento diverso, ai tempi ci si trainava”

ha deciso di concludere la propria carriera agonistica dopo oltre 16 anni di attività in Coppa del Mondo. Il 38enne ha salutato il Circo Bianco al termine dello slalom andato in scena ad Hafjell, dove non è riuscito a qualificarsi alla seconda manche. Il fassano appende gli sci al chiodo dopo aver collezionato dodici podi nel massimo circuito internazionale, tra cui la memorabile vittoria nello slalom di Adelboden datata 11 gennaio 2015.Nel palmares del finanziere figurano ben 165 presenze in Coppa del Mondo (prima in Alta Badia il 22 dicembre 2008), nove partecipazioni ai Mondiali e tre alle Olimpiadi Invernali. L’ultima top-10 risale al 4 gennaio 2023 (quinto nello slalom di Garmisch), l’ultimo podio il 15 dicembre 2019 (terzo tra i pali stretti in Val d’Isere), l’ultima gara a punti lo scorso 2 marzo (diciottesimo a Kranjska Gora).