Oasport.it - Sci alpino, si chiude con le finali di Sun Valley: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo aver mandato in archivio i fine settimana di Hafjell e quello quanto mai complicato per colpa del meteo di La Thuile, la Coppa del Mondo di sci2025 si rimbocca le maniche in vista dell’ultimo appuntamento della stagione. Ci attendono, infatti, le attesissimeche si disputeranno a Sun(Idaho, Stati Uniti) per un calendario di gare davvero ricco.Ilinizierà nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 marzo con le due prove delle discese che si disputeranno effettivamente nella giornata di sabato 22 marzo alle ore 18.00 per quanto riguarda quella maschile e 19.30 per quella femminile. Domenica 23 marzo, quindi, sarà la volta dei superG. Alle ore 18.00 quello femminile, alle ore 19.30 quello maschile.Da martedì 25 marzo, invece, prenderanno il via le gare tecniche.