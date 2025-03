Ilgiorno.it - Schianto nella notte. Perde la vita a 31 anni

Ancora una vittima della strada nel Bresciano: la settima da inizio del 2025. Si chiamava Eleonora Masseni, aveva 31e viveva a Peschiera del Garda, ma era nata in provincia di Mantova, a Dosolo, dove era molto nota e benvoluta. La tragedia si è consumataa Desenzano del Garda. La 31 enne è morta in seguito a un incidente stradale, che potrebbe essere stato causato dal fondo stradale reso viscido dalla pioggia. È accaduto in località Fantona Nuova, lungo la Strada Provinciale 11. Si tratta di un tratto di strada rettilineo, che corre tra i campi vicini alla zona dei colli storici e da San Martino della Battaglia. Erano circa le due del mattino e in quel momento pioveva fortissimo e la visibilità era scarsa. Eleonora Massenti stava rientrando a casa dopo la serata trascorsa fuori con altre persone.