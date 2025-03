Oasport.it - Scherma, Yamada vince a Budapest. Gli spadisti azzurri si fermano agli ottavi

Leggi su Oasport.it

Cinque anni dopo, Masarutorna are sulle pedane di. Il giapponese trionfa nel Grand Prix di spada nella capitale ungherese, conquistando la sua seconda vittoria nel circuito, battendo in finale lo svizzero Ian Hauri con il punteggio di 15-10. Sul podio ci salgono anche il sudcoreano Ma Segeon e l’egiziano Mohamed Elsayed.Nessun azzurro è riuscito a spingersi oltre glidi finale, dove erano arrivati Matteo Galassi e Simone Mencarelli, che si sono fermati contro i due finalisti. Infatti Galassi è stato sconfitto daper 15-11, mentre Mencarelli si è arreso all’ultima stoccata per 12-11 contro Hauri.L’elvetico aveva fermato anche il cammino di Davide Di Veroli nei sedicesimi di finale, con il romano che è stato sconfitto con il punteggio di 15-12.Ultima stoccata fatale purtroppo a Giacomo Paolini, sconfitto nel primo assalto di giornata dall’egiziano Elsayed per 15-14.