Oasport.it - Scherma, Giulia Rizzi seconda al Grand Prix di spada. L’azzurra sfiora il trionfo a Budapest

Leggi su Oasport.it

Arrivano buone notizie da, città dell’Ungheria che ha ospitato questo fine settimana il2025 di, specialità. Dopo uno splendido percorso infattiha ottenuto laposizione, cedendo il passo in modo rocambolesco all’ucraina Maksymenko. Ma andiamo con ordine. Il cammino diè cominciato con la disputa contro la polacca Pawlowska, regolata per 15.9. Una volta entrata nel tabellone da 32 l’atleta ha avuto poi la meglio sulla svizzera Favre per 15-9, per poi arginare agli ottavi la rumena Constantin con il risultato di 15-9. Lucida poi la friulana ai quarti, dove ha battuto in un derby tutto tricolore Federica Isola, sempre con il punteggio di 15-9.i emozioni poi nel penultimo atto, doveha regolato per 7-6 la sudcoreana Song (numero 1 del tabellone) in un’ultima stoccata arrivata a tre secondi dalla fine del supplementare.