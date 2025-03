Biccy.it - Sceneggiata di Lorenzo, che rompe un quadro e attacca Shaila

Nelle ultime due settimane al Grande Fratello è salita la tensione traGatta eSpolverato, da quando la ballerina ha svestito i panni della geisha e della crocerossina il rapporto ha iniziato a incrinarsi vistosamente. Le cose sono precipitate quando lei ha messo in dubbio il suo ruolo nella coppia e il fatto che certi comportamenti possano averla danneggiata, precludendole così la possibilità di andare in finale. Tutto questo ha portato a unamessa in scena ieri daSpolverato.Lanotturna di: “Ecco dove finisce il rispetto che avevo per te”.Ieri notte Spolverato e la Gatta hanno iniziato a punzecchiarsi e alla fine lei è sbottata: “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Ecco allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto qui dentro.