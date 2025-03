Calciomercato.it - Scatto scudetto per l’Inter, Atalanta battuta e infuriata: Conte a -3

La squadra di Inzaghi fa suo il big match della 29esima giornata di Serie A e allunga sul Napoli:più vicinoFuga per la vittoria.batte 2-0 l’e allunga in vetta alla classifica, portandosi a +3 sul Napoli fermato sullo 0-0 a Venezia.pera -3 (LaPresse) Calciomercato.itDoveva essere una giornata favorevole a, si è rivelato un turno tutto per Simone Inzaghi che toglie di mezzo l’dalla lotta(ora i punti di distacco sono sei) e mette una vittoria di distacco dai partenopei. La partenza del match ha chiarito subito le intenzioni dei campioni d’Italia che si rendono subito pericolosi con Thuram che si vede negare il gol dal palo. L’appare in apnea e gli ospiti sembrano poter prendere il match in mano.