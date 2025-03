Calciomercato.it - Scatto Champions del Bologna, pokerissimo alla Lazio: la Roma stende il Cagliari e accorcia

Si sono chiuse da pochi istanti le gare del Dall’Ara e dell’Olimpico: compagine di Italiano sugli scudiPomeriggio impattante in chiaveLeague. Goleada delche asfalta lacon rotondo 5-0 maturato in una gara in controllo sin dai primi minuti. Tre punti pesantissimi per i rossoblu che scavalcano momentaneamente la Juventus al quarto posto. Vittoria molto preziosa anche per lache, pur soffrendo molto soprattutto nella ripresa, ha la meglio del: all’Olimpico decide un gol di Dovbyk a cavallo dell’ora di gioco.del: Dovbykil(LaPresse) – Calciomercato.itA prendersi la scena nella domenica di Serie A è sicuramente ildi Vincenzo Italiano. Contro la, di fatto non c’è mai stata partita.