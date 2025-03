Ilrestodelcarlino.it - Scatta la Granfondo del Po. Il via alle 9 da piazza Castello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi torna l’attesissimadel Po, una gara che unisce la passione per il ciclismo alla bellezza della natura e della storia. Una competizione particolare per l’assenza di salite, ma resa impegnativa da velocità e vento, offrendo così un’opportunità preziosa per chi desidera mettere a punto la propria preparazione di inizio stagione. I ciclisti percorreranno strade immerse nell’imponente cornice del fiume Po, attraversando paesaggi suggestivi tra golene e centri storici, fino a raggiungere Ferrara. La città estense, patrimonio dell’Unesco, farà da sfondo alla partenza e all’arrivo della competizione, regalando ai partecipanti un’esperienza unica tra sport e cultura. L’evento offrirà due percorsi distinti. Il primo, di 76,6 km, partirà da Ferrara e si snoderà attraverso località come Pontelagoscuro, Polesella e Ro Ferrarese, fino a ritornare nella città estense.