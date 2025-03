Calciomercato.it - Scaroni e la gaffe in tv sui disabili, tifosi del Milan furiosi: “Peggior dirigenza di sempre”

Sul web, idel Diavolo si scagliano controdopo le dichiarazioni rese prima della gara con il Como: il numero uno rossonero nel mirinoIlha vissuto un altro pomeriggio decisamente movimentato. Per l’ennesima volta, i rossoneri hanno dovuto rimontare, con il Como, centrando nel secondo tempo una vittoria preziosa per le ambizioni di qualificazione in Europa. Ma oltre a quanto accaduto in campo, per il Diavolo non sono mancate le polemiche anche al di fuori.e lain tv suidel: “di” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Poco prima del match, si era presentato, agli schermi di ‘DAZN’, il presidente Paolo, rilasciando un’intervista che ha fatto discutere. Parlando del nuovo stadio a San Siro e dei migliori accessi all’impianto allo studio per i, si è riferito a questi ultimi usando il termine “handicappati”.