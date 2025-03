Oasport.it - Scacchi, Europei 2025: si parte in Romania, bene gli italiani al via

Sono partiti gliindividuali diin, e più precisamente a Eforie, sul Mar Nero, anche se l’esatta definizione del luogo in questione è Eforie Nord (unita nel 1966 a Eforie Sud, per rendere breve una storia un pochino più complessa). Sette i rappresentanti dell’Italia al via, dei quali avremo modo di discorrere tra breve. Capofila dei favoriti è il rumeno Bogdan-Daniel Deac, un ELO di 2692, fermato però subito sulla patta dal danese Nicolai Kistrup.Vero è che, normalmente, le sorprese nella giornata d’apertura sono poche: per restare sulle prime 50ere c’è stata qualche patta inattesa, ma il colpo maggiore è dell’israeliano Roy Vagman, vittorioso sul tedesco Alexander Donchenko. Per il resto, come detto, ben poche le questioni da rimarcare.Glial via sono sette, e sei di essi, Daniele Vocaturo, Francesco Sonis, Lorenzo Lodici, Luca Moroni, Sabino Brunello e Michele Godena, vincono tutti nel turno d’esordio.