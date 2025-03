Oasport.it - Scacchi, Europei 2025: Sabino Brunello e Lodici nel gruppo a punteggio pieno

Si è chiusa la seconda giornata degliindividuali diin corso di svolgimento a Eforia, in Romania (Eforia Nord, più precisamente). Al termine di questa, sono 48 i giocatori che possono dire di aver messo a segno due vittorie nei primi due turni, fatto che fa capire come ancora sia molto presto per determinare chi possa vincere il torneo e, per larga misura, chi no. Va chiaramente rimarcato che si gareggia su undici giornate.Tra i 48 citati ci sono due italiani, vale a dire Lorenzo. Il primo batte praticamente per sfinimento il tedesco Marco Dobrikov, che cade in un finale abbastanza inusuale di Torre, Cavallo e pedone (, con il Bianco) contro Torre e Alfiere (Dobrikov, con il Nero). Dopo 112 mosse il primo errore del tedesco,lo grazia, ma alla 116a e 117a arrivano le due inesattezze che consentono all’italiano di portare il pedone f a Donna: vittoria dopo 126, lunghissimi tratti.