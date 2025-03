Ilveggente.it - Sbotta Berrettini, odio assoluto: non lo regge più

Leggi su Ilveggente.it

Matteonon riusciva più a tenerlo per sé ed èto all’improvviso: lo detesta, non può farci proprio niente.Era il 29 gennaio. Matteoe gli altri tennisti azzurri che avevano appena trionfato in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup, fatta eccezione per Jannik Sinner, si erano dati appuntamento in un luogo molto speciale per tutti loro. Il Quirinale, laddove ad attenderli, nonostante i suoi numerosi impegni istituzionali, c’era nientepopodimeno che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.: non lopiù (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl capo dello Stato ci teneva a riceverli, dopo i successi agguanti a Malaga, per cui ha concesso loro un po’ del suo tempo, cosa che aveva già fatto lo scorso anno, in occasione della prima vittoria del battaglione italiano nella competizione a squadre.