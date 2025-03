Lanazione.it - "Sbagliava anche Diego Maradona". Il tecnico non fa drammi sul penalty

Un po’ amareggiato mister Luca D’Angelo per il risultato, seppur soddisfatto per la prestazione dei suoi giocatori. "La partita non era semplice perché il Cesena è una squadra forte nelle ripartenze. Dal punto di vista motivazionale la squadra è stata esemplare, pur facendo qualche erroresoprattutto all’inizio. Abbiamo avuto la possibilità di segnare ma le partite a volte vanno in questa maniera. La squadra ha giocato sostanzialmente nella metà campo di un Cesena che, non va dimenticato, è sesto in classifica. Avremmo meritato qualcosa in più, ma quando non si vince qualche errore c’è". Sollecitato sulle prestazioni dei singoli, in particolare di Nagy e Elia, ilabruzzese ha dispensato complimenti. "Adam ha giocato una buonissima partita, così come Elia, ma in generale sono molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori.