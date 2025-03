Savino Del Bene Volley, a Busto Arsizio gara 2 dei quarti di finale playoff

Leggi su Corrieretoscano.it

SCANDICCI – LaDelvuole chiudere la praticadi. La squadra di Gaspari va a far visita all’Eurotek Uyba.Dopo il bel successo interno ottenuto lo scorso fine settimana in1, la squadra di coach Gaspari dovrà bissare il risultato anche in trasferta, per chiudere il prima possibile l’ostica pratica.Si prospetta quindi un match impegnativo per le toscane, che nell’ultima sfida giocata nell’impianto di viale Garibaldi sono uscite sconfitte per 3-1 contro una Eurotek UYBAsempre capace di esprimersi al meglio tra le proprie mura amiche.Il fischio d’inizio del match è programmato per domenica 16 marzo alle 15.30 alla E-Work Arena dio, in alternativa, in diretta su Rai Sport.Nessuna atleta della squadracca ha militato nellaDelmentre sono due le ex della Eurotek Uybanella formazione di coach Gaspari:Britt Herbots, schiacciatrice classe ’99 e capitana della compagine toscana, ha giocato nella UYBA dal 2018 al 2020 e con cui ha vinto da Mvp la Coppa Cev 2019;Camilla Mingardi, opposto classe ’97, ha militato nella Futurain serie B1 nella stagione 2013-2014 e successivamente tesserata nella prima squadra del presidente Pirola per il biennio 2019-2021.