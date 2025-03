Ilrestodelcarlino.it - Savini, farmacista per vocazione. Dalla Marina ai laboratori galenici: "Non smetto mai di aggiornarmi"

Da quarant’anni Domenicogestisce una farmacia che di anni ne ha oltre 170 e che da oltre un secolo appartiene alla famiglia, una farmacia di frazione, Godo, dove ilda sempre assolve a un ruolo che va ben oltre quello di dispensatore di farmaci su ricetta per diventare dispensatore di consigli, competenti, rassicuranti, spesso anche riservati, per la salute della persona e anche degli animali. Perché nelle piccole frazioni di campagna alla farmacia si chiedono anche informazioni e prodotti per gli animali di casa e cortile. E anche per questo, seguendo l’intuito del padre Andrea che era, ma che era stato anche fondatore e poi amministratore delegato dell’industria Sariaf, nel tempo si è ben attrezzato. Tanto da specializzarsi nei prodotti, per medicamenti anche e soprattutto per gli animali.