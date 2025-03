Sport.quotidiano.net - Sassuolo Un gol per tempo e lo Spezia è a -14

Arriva alla sosta archiviando la 21ma vittoria stagionale il, vincendo la prima gara di sempre in quel di Cittadella – fino a ieri otto i tentativi andati a vuoto – e spingendo a -14 lo, che resta terzo dopo aver pareggiato a Cesena. Al netto del gol subito nel finale, quando i neroverdi, già sul 2-0, pensavano già forse al ‘supplemento’ di vacanze che regalerà loro la pausa, il Tombolato vede la squadra di Grosso offrire un’altra prova di forza. Un gol pere tutti a casa, con tanti saluti alla buona volontà dei veneti, in partita ma sempre troppo lontani dalla possibilità di vincerla, nonostante il già citato acuto finale che ha regalato un pò di suspence ad una gara che ilha a lungo dominato, e che il Citta ha fatto solo nella misura in cui qualche svagatezza di troppo delgli ha lasciato fare.