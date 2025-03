Liberoquotidiano.it - "Sarà acqua...". Ferrari allo sbando: sconcertante risposta a Leclerc in team-radio, la rabbia del pilota

Leggi su Liberoquotidiano.it

Inpiove sul bagnato. La prima gara in Australia, sotto l', è stata un fiasco totale: Charlesottavo e Lewis Hamilton decimo al traguardo, un piazzamento peggiore rispetto a quelle delle già deludenti qualifiche. Insomma, il mondiale di Formula 1 inizia nel peggiore dei modi e già ci si interroga sulle potenzialità della macchina. Senza considerare i primi screzi tra Hamilton e il muretto. E a corollario di una giornata pessima per gli uomini di Maranello, ecco quanto accaduto mentreera in pista, ungrottesco tra il monegasco e Bryan Bozzi, il suo ingegnere di pista.infatti apre lae chiede se ci possa essere una perdita all'interno della sua monoposto. "Una perdita di cosa?", risponde stupito Bozzi. Charles a quel punto entra nel dettaglio: “Ho il sedile pieno d', ma proprio pieno d'!”.