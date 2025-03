Donnapop.it - Sapevate che Manuela Arcuri aveva avuto una storia con Totti? Ecco perché tra loro è finita

Leggi su Donnapop.it

racconta gli inizi della sua carriera e rivela alcuni particolari clamorosi della sua vita privata!tutti i dettagli!Leggi anche:, chi è il regista che l’ha molestata? «Mi disse “alzati la maglietta e fammele vedere”».Nel ripercorrere la sua carriera artistica a La Volta Buona,ha confessato nel salotto televisivo di Caterina Balivo anche alcuni dettagli che riguardano il suo passato sentimentale. Tra le tante confidenze, l’attrice ha raccontato di un futuro mancato con uno degli ex calciatori italiani tra i più celebri a livello internazionale che, a quanto pare,un vero e proprio debole per lei! Di chi si tratta?di seguito tutta la verità! View this post on InstagramA post shared by Donna Serena (@donnaserenashoes)cheunacon?Felicemente sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, suo marito dal 2022 e padre del suo primogenito Mattia,in passato ha fatto sognare per la sua forte carica sensuale.