Santeramo drammatico incidente sulla provinciale | muore 47enne

L’è avvenuto nella serata di sabato, 15 marzo,236. Un commerciante della cittadina murgiana ha perso la vita. Il cordoglio del sindaco: “Un’altra giovane vita che finisce prematuramente”mortale nella serata di ieri, 15 marzo, in provincia di bari. Un uomo di 47 anni ha perso la vita236 a. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto, ribaltandosi. Vani, purtroppo, sono risultati i soccorsi e sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude tra le cause possibili anche quella di un tentativo, da parte dell’autista, di evitare un animale. La vittima, Daniele D’Andrea, aveva una nota attività commerciale aed era molto conosciuto nella cittadina murgiana.