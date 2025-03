Laprimapagina.it - Sanità a Vibo Valentia. Osservatorio Civico Città Attiva: disparità inaccettabili, serve un cambio di rotta

Gli avvocati Daniela Primerano (in foto), Francesca Guzzo e Ornella Grillo, rappresentanti dell’, lanciano un appello forte e chiaro: la Commissione Straordinaria deve intervenire con urgenza per garantire ai cittadininesi un sistema sanitario equo ed efficiente.“Se la Calabria è diventata un modello di riferimento per l’Italia, come affermano i dati, allora è giunto il momento di alzare le aspettative e pretendere interventi immediati. Con il Niguarda di Milano che ci osserva con attenzione, non possiamo permetterci ritardi: la medicina d’urgenza e l’osservazione breve intensiva devono essere rite subito, dopo che gli spazi sono stati resi disponibili. Ora servono i posti letto e il personale necessario per rendere effettivi i servizi” scrive in una nota l’