Sandro Giacobbe si toglie la parrucca a Domenica In e parla del tumore

è stato ospite di Mara Venier aIn e hato apertamente della malattia che oggi lo costringe a muoversi su una carrozzina. Affetto da, l’artista ha spiegato che i medici gli hanno sconsigliato di camminare a causa di un problema all’anca e a una parte del femore. Nonostante le cure, la situazione non è migliorata come sperato: “Non posso più camminare”, ha raccontato. Durante l’intervista,si è anche tolto la, che ha soprannominato affettuosamente “Teresa“.Le parole di“Dal 6 gennaio non sono più uscito di casa per evitare che mi fotografassero in carrozzina”, ha spiegato il cantante. “Ora però sento il bisogno di condividerlo pubblicamente”, ha aggiunto.ha raccontato che i medici gli hanno raccomandato di non stare in piedi a causa del rischio di rottura del bacino.