Dilei.it - Sandro Giacobbe: “Mi vergogno”. Il racconto della malattia a Domenica In

La 27esima puntata di questa stagione diIn ha avuto come protagonisti due grandi maestrimusica all’italiana. Dopo aver festeggiato gli 80 anni di Bobby Solo (arrivato in compagnianumerosissima famiglia), la padrona di casa Mara Venier ha accolto. Da tempo lontano dagli schermi, il cantautore, supportato dalla moglie Marina Peroni, ha raccontato di un grande dolore eche lo ha colpito., aIn racconta laEra da mesi che Maria Venier attendeva l’arrivo dinegli studi diIn, il cantautore genovese, però, è stato costretto a posticipare per mesi la propria presenza. Il motivo è lache l’ha colpito. Già nel 2014,si era ammalato di un tumore alla prostata, per cui aveva subito un’operazione chirurgica andata a buon fine.