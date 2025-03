Notizieaudaci.it - Sandro Giacobbe in carrozzina per il tumore: ‘La mia Ferrari’, Mara Venier in lacrime per il marito

Il cantante si tolto la parrucca a Domenica In “I medici mi hanno assolutamente prescritto di non stare più in piedi, di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi”. Ospite dia Domenica in,racconta la malattia, unche lo ha colpito nel 2015. ‘Non esco dal giorno della Befana, mi commuovo per niente’“Dal giorno della Befana non sono più uscito, perché se vado in giro e mi vedono su una, c’è il rischio che mi fotografino e postino magari cose non vere. Volevo invece fare una dichiarazione pubblica in modo non ci fossero dubbi su quello che sto vivendo e che voglio consigliare soprattutto altri altri”. “In questo periodo sono sensibile a tutto quello che mi circonda, mi commuovo per niente, anche con i film di Fantozzi” – ammette, 75 anni, con leagli occhi.