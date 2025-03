Metropolitanmagazine.it - Sandro Giacobbe, chi è la moglie Marina Peroni: “È stato difficile conquistarla”

Prima di incontrare, sua attualeera giàsposato. Dal primo matrimonio erano nati due figli, Andrea e Ales, ma la relazione era naufragata dopo qualche tempo. Poi è arrivato l’incontro ‘galeotto’ con, molto più giovane di lui (è nata nel 1976) e inizialmente impegnata come corista nei tour del cantante. Prima di riuscire a, però,ha dovuto impegnarsi in un lungo corteggiamento. “Eravamo in Canada”, aveva raccontato laa Barbara D’Urso, “lui provò a baciarmi, ma senza riuscirci”.Dopo una lunga relazione,hanno deciso di sposarsi in seconde nozze nel 2022. “Io avevo 40 anni”, ha spiegato lei, “e mi ha chiesto di sposarmi. Me l’ha chiesto durante la festa del mio compleanno, è arrivata la cameriera che invece della torta ha portato un vassoio sul quale c’era l’anello”.