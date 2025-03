Tvzap.it - Sandro Giacobbe, a “Domenica In” il coraggio dietro la malattia: “La mia parrucca si chiama Teresa”

News Tv,si è raccontato senza filtri a Mara Venier durante la sua partecipazione oggi a "In", affrontando il tema dellache oggi lo costringe sulla sedia a rotelle. Il cantante ha spiegato che a causa di un tumore di cui è affetto da tempo, i medici gli hanno proibito di camminare per via di un problema all'anca e al femore. (segue dopo le foto)oggi a "In"Un grande in bocca al lupo a #che sta lottando contro una bruttapic.twitter.com/xIMrBuSSB6— Liberatemi ?1992 Bari (@isuig59) March 16, 2025: "Non posso più camminare". Poi si toglie laPurtroppo, nonostante le terapie, la situazione non è migliorata come sperato: "Non posso più camminare", ha confessato.