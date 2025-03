Quotidiano.net - San Patrizio: Il Santo del 17 Marzo Celebrato in Tutto il Mondo

Chi era San? Sanè uno dei santi più celebri e venerati nel, noto principalmente come il patrono dell'Irlanda. La sua festa, celebrata il 17, è diventata un evento globale che va oltre le celebrazioni religiose, coinvolgendo persone di diverse culture e nazionalità. In questo articolo esploreremo chi era San, le ragioni della sua santificazione, alcune curiosità legate alla sua figura e come viene festeggiato inil. La Vita di SanSannacque in Britannia romana intorno al 385 d.C. Il suo vero nome era Maewyn Succat. Fu rapito da pirati irlandesi all'età di 16 anni e venduto come schiavo in Irlanda, dove lavorò come pastore. Durante la sua prigionia, si avvicinò alla fede cristiana e, dopo sei anni, riuscì a fuggire e tornare in patria.