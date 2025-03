Lanazione.it - San Gimignano, si apre l’asfalto sulla Provinciale

La piena sull’Elsa nel fondovalle di Cusona è passata lenta, per fortuna senza causare esondazioni. Con l’allerta meteo che da rossa, dunque di massima allerta, è alle 13 è diventata arancione come annunciato dal sindaco Andrea Marrucci. Tutto è tornato alla normalità. O quasi. Infatti le piogge di questi giorni ieri mattina hanno causato il cedimento verso valle della strada"1" (nella foto) per Certaldo e Gambassi Terme in via Martiri di Citerna fra le periferie di Belvedere e il bivio della zona artigianale di Fugnano. Con l’intervento tempestivo di tecnici e operatori della Provincia nella strada è stata consentita la circolazione a senso unico alternato regolata da semafori. Dunque l’allerta rossa è terminata. "Ringrazio tutti i servizi del Comune – le parole del sindaco Marrucci dopo ore intense – che hanno operato e gestito il ’Coc’ e le piccole emergenze, dal comando di Polizia Municipale, alla squadra delle manutenzioni fino alla giunta.