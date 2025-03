San Benedetto del Tronto 24enne ucciso a coltellate fuori dalla discoteca Lo scontro tra gang con feriti

Leggi su Open.online

Viveva a Giulianova ilmorto accoltellato stamani a Sandel, in provincia di Ascoli Piceno. Il ragazzo, di una famiglia di origini nordafricane, è nato in Italia, così come alcuni degli altri componenti dei due gruppi, uno di Giulianova e l’altro di Grottammare che si sono scontrati poco prima dell’alba. Queste le prime ricostruzioni dei carabinieri che stanno cercando di individuare i motivi per i quali due gruppi si sono prima fronteggiati all’interno di unasul lungomare nord di Sandele poi, dopo essere stati cacciati dal personale addetto alla sicurezza, si sono scontrati all’esterno del locale. Oltre alche ha perso la vita, un altro ragazzo è stato ricoverato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.