Salviamo le ceramiche storiche di Pizzo | l’appello di Antonio Montesanti

L’artista e storicolancia un appello su Facebook per salvaguardare un’opera artistica di grande valore storico per. Nel suo intervento,racconta di essere entrato in possesso, grazie all’amico Santino Galeano, di un pieghevole datato 29 gennaio 1983, stampato dalla tipografia Fagraf di Vibo Marina, relativo alla manifestazione pubblica di inaugurazione della nuova facciata unificata delle chiese del Purgatorio e di Maria SS. delle Grazie.Il pieghevole contiene una breve cronistoria della chiesa, della confraternita e dell’opera di restauro, che ha rappresentato un momento cruciale per la comunità. La ristrutturazione, avviata nel dopoguerra, ha portato alla decisione di unificare le facciate delle due chiese, precedentemente separate, creando un’unica struttura con tetto a capriata.