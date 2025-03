Ilrestodelcarlino.it - "Salvataggio, 25 bagnini per essere a regime"

La difficoltà nel reperire lavoratori stagionali sulle spiagge del territorio non si ferma ai soli stabilimenti balneari ma, in vista della prossima stagione estiva, continua anche la ricerca deidi. Nel Comune di Ravenna, ogni anno, la Cooperativa Spiagge assume circa 130 persone. Tuttavia, ad oggi, l’organico non è ancora completo. "Al momento – spiega il presidente Maurizio Rustignoli (foto) – sono avviati i colloqui di assunzione con circa 110 persone che si sono candidate comedi salvamento. Dunque, per completare lo staff mancano tra le 20 e le 25 persone. Per questo, siamo in attesa della conclusione dei nuovi corsi di abilitazione, che saranno completati a breve. Da lì, infatti, attingeremo per completare l’organico in vista dell’estate. Insomma, siamo fiduciosi di arrivare aper l’avvio della stagione".