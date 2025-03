Agi.it - Salute, smartphone e smartwatch intelligenti come sentinelle del cuore

Leggi su Agi.it

Basterà una applicazione sul telefono o sulloper tenere sotto controllo i propri parametri cardiovascolari. L'intelligenza artificiale lavorerà per prevenire e trattare precocemente patologie quali l'insufficienza cardiaca, la fibrillazione atriale e le altre malattie coronariche. Progetto internazionale GRACE In questa direzione, ma non solo, si sviluppa la ricerca del progetto internazionale GRACE (grace-ihi.eu) presentato presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma con l'obiettivo di migliorare la rilevazione precoce, la gestione e la cura a lungo termine dei pazienti attraverso soluzioni digitali innovative e di facile applicazione. Collaborazione tra settori "La nostra sfida sta nel mettere insieme aziende del settore elettromedicale e del farmaceutico con aziende di elettronica di consumo per fornire continuità alla cura e alla gestione delle patologie cardiovascolari.