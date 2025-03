Bergamonews.it - Salute, Casati: ““La non autosufficienza riguarda tutti, la sfida è creare nuovi modelli”

“Laè un diritto” è il titolo del convegno che si è svolto a Milano venerdì 14 e sabato 15 marzo promosso dal Gruppo Pd Lombardia.Nella seconda giornata, il consigliere regionale Davideha coordinato il panel dedicato a “Non, linee e strategie per rispondere a una”. “La popolazione lombarda ha una struttura tipica di una popolazione anziana – spiega-, con un tasso di natalità crollato da 9,6 nati ogni 1000 abitanti a 6,9 nati. Gli over 65 sono 177 ogni 100 under 15 e gli over 80 quindi si raddoppieranno nell’arco di due decenni. Altro aspetto rilevante: la continua riduzione della dimensione media familiare che continua a ridursi a fronte di un aumento delle famiglie unipersonali (composte da una sola persona) che nel 2040 saranno il 39,4% del totale delle famiglie”.