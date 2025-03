Oasport.it - Salto con gli sci: Domen Prevc sfiora i 250 a Vikersund e vince per dispersione

Semplicemente un dominio.non, strain quel di, sul trampolino di volo HS240. Una gara che finisce su serie secca, quella odierna, a causa di un vento molto ballerino e forte (nonché frontale) che fino alle 17:15 blocca tutto e tutti e, quando si riparte, di fatto reclama tra le proprie vittime molti dei primi 20 a saltare, a volte quasi impossibilitati a farlo in modo degno.Tutto questo, quando il vento si stabilizza, asemplicemente non importa. Lo sloveno, infatti, realizza una performance straordinaria, che non arriva all’ormai storico record del mondo di Stefan Kraft, ma si fa comunque ricordare: 247 metri, 214.5 punti e un successo semplicemente inattaccabile da ogni punto di vista. Nondimeno, è il completamento di un’autentica festa di famiglia, viste le performance della sorella Nika sullo stesso trampolino.