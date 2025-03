Anteprima24.it - Salernitana Femminile, pareggio in casa contro il Canicattì: le parole del tecnico Orrico

Tempo di lettura: 2 minutiLapareggia inper 2-2il. Nel post gara a commentare il match è stato ilVincenzoche ha dichiarato: “La partita è stata come l’avevo presentata, con unmigliorato che aveva bisogno di punti per salvarsi. Hanno fatto una partita attenta mettendo in campo la giusta cattiveria agonistica”.Sul match disputato dalle granata, poi,aggiunge: “Purtroppo quando non entri con l’atteggiamento giusto succede che la gara si complica e magari inizia a girarti male. Finisce con unche per quello che è il nostro obiettivo, di mantenere il secondo posto, non è il massimo. Andiamo aun po’ amareggiati, spero che sia unche ci possa servire da lezione”.Lain campionato ha ancora un match, in trasfertail Reggio per provare a prendersi il secondo posto, perso dopo la sfida con il: “Ora dipende non solo da noi -afferma– dovremmo ottenere i tre punti a Reggio che non è un campo facile.