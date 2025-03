Lapresse.it - Sale il tasso sui mutui e cala la domanda di prestiti

A febbraio torna a salire ilmedio suiper l’acquisto di case, dopo la discesa degli ultimi mesi. Come rileva l’Associazione bancaria italiana nel suo rapporto mensile, si passa dal 3,12% di gennaio al 3,17%, mentre il livello rispetto a dicembre 2023 è sensibilmente più basso, quando si attestava al 4,42%. Al contempo, il rallentamento della crescita economica, contribuisce a deprimere ladi, e nel secondo mese dell’anno ia imprese e famiglie sono scesi dello 0,6% rispetto a un anno prima, in lieve attenuazione rispetto al -0,7% del mese precedente.a imprese e famiglieL’Abi osserva che a gennaio ialle imprese erano diminuiti dell’1,9% mentre quelli alle famiglie erano cresciuti dello 0,4%. Più in dettaglio, sul fronte delle nuove operazioni di finanziamento alle imprese ilmedio è sceso al 3,98% dal 4,15% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023, mentre per quanto riguarda la raccolta bancaria a febbraio ilpraticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) è stato del 2,49%.