"Sale come un ascensore", Stash spiega il significato

Nella loro canzone sanremese Tu Con Chi Fai L’Amore i The Kolors cantano “unquando vengo da te” e nei giorni scorsi Stefano De Martino ad Affari Tuoi si è chiesto: “Ma secondo voi questa frase è una metafora? No perché io mi chiedo che cosa significa. Chissà se è una metafora o meno“.Cosa “un”? Lazione dia Verissimo.Nell’ultima puntata di Verissimoha risolto il mistero. Fru dei The Jakal si è collegato con il gruppo e ha fatto la fatidica domanda: “Ho studiato il testo e c’è un punto che io non ho capito nel ritornello. Cos’è a salire? Me lo dite? Vorrei tanto saperlo, cosa intendete, perché io proprio non l’ho capito“.Silvia Toffanin prima che il cantante potesse parlare l’ha avvisato: “ci pure, ma guarda che siamo in piena fascia protetta“.