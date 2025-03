Quifinanza.it - Saldo Iva, scadenza il 17 febbraio 2025: rischio mora

Ogni anno chi possiede una partita Iva deve regolare i conti con l’imposta sul valore aggiunto, un meccanismo che garantisce allo Stato il gettito derivante dai consumi. IlIva non è altro che la differenza tra l’importo incassato sulle vendite e quello versato sugli acquisti effettuati. Se a fine anno il bilancio pende a favore dell’erario, il contribuente è tenuto a versare la somma dovuta, a patto che superi i 10 euro.Per il, il pagamento segue un calendario preciso e può avvenire in un’unica soluzione o a rate, con costi aggiuntivi per chi opta per la dilazione. Esistono inoltre strumenti per compensare il debito con eventuali crediti fiscali, ma ignorare le scadenze può tradursi in interessi e sanzioni, che aumentano con il tempo.Iva, calcolo dell’importo dovutoMarzo è un mese di scadenze fiscali importanti, tra cui, per l’appunto, ilIva.